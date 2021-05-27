Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила резкие высказывания теперь уже бывшего члена совета директоров «Спартака» Заремы Салиховой.

Салихова ничего не нарушила. Корректность — это не про «Спартак»

— Как лично вы восприняли резонансные высказывания Заремы Салиховой? — первый вопрос Смородской.

— Хм. Она же только недавно вошла в совет директоров... А теперь уже вышла. Сколько она там пробыла? Пару недель? И что я должна тут сказать, прокомментировать? (Смеется.) Вообще все, что творится в «Спартаке», это даже не смешно!

— Что вы имеете в виду?

— Это какой-то фарс! Комедия на грани фарса! Вошла и тут же вышла... Как-то все несерьезно выглядит.

— Справедливо ли ее негодование по поводу нового главного тренера «Спартака» — Руя Витории?

— Здесь ее замечания справедливы. Я тоже не понимаю, чем этот специалист заслужил право работать в «Спартаке». Так что в чем-то она права.

— А насколько корректно со стороны госпожи Салиховой было выносить сор из избы?

— Вы знаете, корректность — это не про «Спартак». У них все так... Так что она действует в русле тех взаимоотношений, которые сложились в клубе. В «Спартаке» часто происходит что-то подобное. В данном случае она ничего не нарушает.

Кокорин большой футболист, но его «сломали» тюрьмой

— Из этих интервью у вас сложилось впечатление, что Салихова разбирается в футболе?

— Я ведь могу судить только со стороны. Читаю сайты и газеты. Но в целом, на мой взгляд, еще слишком мало времени прошло, чтобы начать глубоко разбираться в футболе. Надо на это затратить побольше сил.

— Понимаете ли жесткую критику Салиховой в адрес бывшего гендиректора «Спартака» Газизова? Много вопросов у нее возникает по поводу приглашения в команду Кокорина.

— Что касается Кокорина, то, на мой взгляд, это большой футболист. Но его судьбу сильно сломали тюрьмой...

— Слишком жесткое наказание?

— Я не считаю, что он заслуживал такого срока. Да, поступок ужасен, но наказание не соответствовало преступлению. Как я понимаю, та статья даже не предполагала такого срока... Права Кокорина и Мамаева были нарушены в ходе процесса. Конечно, вся эта история сильно надломила Александра как личность и как футболиста.

— Многие считают, что Кокорин закончился как футболист.

— После тюрьмы действительно возникают вопросы к его спортивным достижениям. Но это не повод увольнять гендиректора «Спартака».

— Думаете?

— Да. От ошибок в трансферных делах никто не застрахован. «Челси», например, потратил какие-то невероятные деньги на игроков сборной Германии (Хаверца и Вернера. — Прим. «СЭ»). Но не могу сказать, что эти футболисты оправдывают вложенные в них средства.

Соглашусь с Заремой по поводу кризиса футбольных менеджеров

— Процитирую Салихову: «В России в данный момент существует кризис футбольных менеджеров, такие люди у нас отсутствуют как класс».

— В этом вопросе я ее поддерживаю. Но тут палка о двух концах. С одной стороны, действительно не хватает квалифицированных спортивных менеджеров, директоров и так далее. Возникает вопрос: почему?

— У вас есть ответ?

— Нельзя говорить, что они в России отсутствуют как класс. Просто, как правило, на такие должности берут «своих». Только поэтому.

— По блату?

— Да. Настоящие профессионалы часто не могут пробиться в клубы, потому что там уже все занято.

— У Заремы Салиховой есть будущее в российском футболе?

— Не думаю.

— Почему?

— А вы считаете, она вернется в «Спартак»? Сомневаюсь. А в другие клубы ее вряд ли возьмут.

— А если у Руя Витории на первых порах не получится в «Спартаке»?..

— (Смеется.) Ну... Вернется ли она тогда в «Спартак»? В этом клубе может происходить все что угодно. По большому счету, я не удивлюсь. Это же фарс, небылица.

Есть ли будущее у женщины в футболе? Все от нее зависит

— Вас настораживает что в последнее время происходит в «Локомотиве»?

— Что вы имеете в виду?

— Например, уход Мухина в ЦСКА за 15 миллионов рублей и непродление контракта с Чорлукой.

— Уход Мухина — это очень печально... Правда, всех деталей истории я не знаю. У Чорлуки был длинный, хороший контракт. Мне кажется, игрок и клуб просто не договорились по новому соглашению. Меня смущает другое.

— Что именно?

— Все эти новости в интернете про снос стадиона. Давно уже такие слухи ходили... Печально. Говорят, что уже и Баковка не нужна. Не понимаю, зачем такие вещи публикуются. А если это серьезные намерения? Такими территориями и базами никто никогда не кидается в футболе!

— Последний вопрос. Есть ли будущее у женщин в российском футболе?

— Ой, как я не люблю все эти гендерные темы! Терпеть не могу! Будущее есть у всех — и у женщин, и у мужчин. Все зависит от того, какая женщина. Вот и все.