Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Рианчо — о назначении Витории в «Спартак»: «В РПЛ тяжело адаптироваться, ментальность российских игроков другая»

18:16
Теги:

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал «СЭ» назначение Руя Витории на пост главного тренера клуба.

«Руй Витория хорошо поработал в Португалии. Адаптация к РПЛ — дело непростое. Ментальность российских игроков другая. Она не хуже и не лучше, она просто другая. Надеюсь, «Спартак» с Виторией сможет добиться успехов. Желаю ему удачи и всего наилучшего. Если Руй Витория сможет проявить здесь свои лучшие качества, то «Спартак» преуспеет», — сказал Рианчо «СЭ».

Последним клубом 51-летнего португальца является «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. Витория покинул клуб в декабре 2020 года. Ранее он тренировал такие команды, как «Вилафранкене», «Фатиму», «Пасуш де Феррейра», «Виторию Гимарайнш» и «Бенфику».

(Сергей Федоров)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Власти Белоруссии высылают посла Латвии из-за ситуации с флагом на чемпионате мира по хоккею
В Федерации хоккея Белоруссии отреагировали на замену флага на ЧМ-2021
Рамос не попал в предварительную заявку сборной Испании на Евро-2020
ЧМ-2021: расписание матчей 24 мая, Россия — Словакия и другие игры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» и новый главный тренер: Руй Витория и Зарема Салихова, расставание с Доменико Тедеско после сезона 2020/21