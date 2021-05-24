Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал «СЭ» назначение Руя Витории на пост главного тренера клуба.

«Руй Витория хорошо поработал в Португалии. Адаптация к РПЛ — дело непростое. Ментальность российских игроков другая. Она не хуже и не лучше, она просто другая. Надеюсь, «Спартак» с Виторией сможет добиться успехов. Желаю ему удачи и всего наилучшего. Если Руй Витория сможет проявить здесь свои лучшие качества, то «Спартак» преуспеет», — сказал Рианчо «СЭ».

Последним клубом 51-летнего португальца является «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. Витория покинул клуб в декабре 2020 года. Ранее он тренировал такие команды, как «Вилафранкене», «Фатиму», «Пасуш де Феррейра», «Виторию Гимарайнш» и «Бенфику».

(Сергей Федоров)