«Жаль, без королевы». ЦСКА отреагировал на ролик «Спартака» о Руе Витории
18:22
Пресс-служба ЦСКА в Twitter отреагировала на ролик «Спартака» о назначении Руя Витории главным тренером команды.
В ролике гроссмейстер и претендент на звание чемпиона мира Ян Непомнящий сравнивает шахматы и футбол, произнося фразу «Здесь недостаточно съесть коня».
«Жаль, без королевы», — ответил ЦСКА на твит красно-белых.
Вероятно, армейцы намекнули на выход из совета директоров «Спартака» Заремы Салиховой, спутницы владельца клуба Леонида Федуна. Она была не согласна с выбором нового главного тренера красно-белых и трансферными целями команды.
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