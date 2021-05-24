«Жаль, без королевы». ЦСКА отреагировал на ролик «Спартака» о Руе Витории

Пресс-служба ЦСКА в Twitter отреагировала на ролик «Спартака» о назначении Руя Витории главным тренером команды.

В ролике гроссмейстер и претендент на звание чемпиона мира Ян Непомнящий сравнивает шахматы и футбол, произнося фразу «Здесь недостаточно съесть коня».

«Жаль, без королевы», — ответил ЦСКА на твит красно-белых.

Жаль, что без Королевы ? — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 24, 2021

Вероятно, армейцы намекнули на выход из совета директоров «Спартака» Заремы Салиховой, спутницы владельца клуба Леонида Федуна. Она была не согласна с выбором нового главного тренера красно-белых и трансферными целями команды.