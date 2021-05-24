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Калиниченко — о назначении Руя Витории в «Спартак»: «Не понимаю некоторых болельщиков, которые хотят кого-то другого»

18:04
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Бывший игрок «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал решение назначить на пост главного тренера красно-белых Руя Виторию.

«Может быть все что угодно! Витория — специалист, который умеет тренировать, а за его спиной неплохой послужной список. Чем он плох для «Спартака»? Пока для меня португалец — нормальный выбор. Я не понимаю некоторых болельщиков, которые хотят кого-то другого. Всем не угодишь. Я ко всем кандидатурам отношусь одинаково, пока они не начали работать. Но сдержанный оптимизм у меня есть», — сказал Калиниченко «СЭ».

Последним клубом 51-летнего португальца является «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. Витория покинул клуб в декабре 2020 года. Ранее он также «Вилафранкене», «Фатиму», «Пасуш де Феррейра», «Виторию Гимарайнш» и «Бенфику». Двукратный чемпион Португалии, двукратный обладатель Кубка Португалии и Суперкубка страны, победитель Кубка португальской лиги. Чемпион Саудовской Аравии и обладатель Суперкубка страны.

(Владислав Флегонтов)

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