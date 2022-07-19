Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:00

Президент «Урала» Иванов рассказал о состоянии игроков перед матчем второго тура РПЛ

Читать «СЭ» в

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о состоянии футболистов после игры с ЦСКА в рамках первого тура РПЛ (0:2).

«Есть ли у футболистов какие-то повреждения после первого тура? После каждой игры какие-то повреждения у ребят есть. Но ничего серьезного нет», — сказал Иванов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

В рамках второго тура РПЛ «Урал» встретится с «Оренбургом».

Матч состоится на стадионе «Газовик» в субботу, 23 июля.

РПЛ
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Шпинат: польза и вред для организма
«Теперь надо учиться жить заново». Как Романцев и все легенды «Спартака» прощались с Георгием Ярцевым
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
«Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку пяти эпизодам в матче против «Ахмата»
Колыванов объяснил, почему в чемпионате России стали чаще забивать дальними ударами
Директор «Локо» по медицине: «Мне пришлось многое перестроить, мы начали с нуля»
Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов рассказал о нынешней роли Артема Реброва в клубе
Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов рассказал о своих сильных качествах и любимой позиции на поле
Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов поделился впечатлениями от работы с Абаскалем
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Густаво Мантуан: «Счастлив присоединиться к лучшему клубу России!»
Бабаев остался доволен качеством игры ЦСКА в первом туре РПЛ
Петржела: «Бразильцы футболисты хорошие. Но и с ними будут проблемы»
Президент «Урала» ответил на вопрос о ходе переговоров с Оздоевым
Лого топов РПЛ: как они могут выглядеть с символами города или клубов
В Бразилии сообщили, что «Локомотив» предлагал 6,5 миллиона евро за игрока «Флуминенсе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лого топов РПЛ: как они могут выглядеть с символами города или клубов

Новичок «Зенита» Иван рассказал о происхождении своего имени
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 00:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 00:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
3.06 00:00
Урал – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости