Президент «Урала» Иванов рассказал о состоянии игроков перед матчем второго тура РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о состоянии футболистов после игры с ЦСКА в рамках первого тура РПЛ (0:2).

«Есть ли у футболистов какие-то повреждения после первого тура? После каждой игры какие-то повреждения у ребят есть. Но ничего серьезного нет», — сказал Иванов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

В рамках второго тура РПЛ «Урал» встретится с «Оренбургом».

Матч состоится на стадионе «Газовик» в субботу, 23 июля.