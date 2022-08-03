В «Оренбурге» раскритиковали инициативу сделать обращения в ЭСК РФС платными

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об инициативе сделать обращения в ЭСК РФС платными для клубов.

«Платить за обращения — это абсурд. Это же орган управления футболом. <...>

Ранее комментатор Тимур Журавель заявил, что обращения в ЭСК РФС в ближайшее время могут стать платными. Сумма, которую клубы должны будут заплатить, составит 50 тысяч рублей.