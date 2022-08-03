Иван заявил, что «Зенит» ждет возвращения в Лигу чемпионов

Вратарь «Зенита» Иван заявил, что питерская команда ждет возвращение российских клубов в еврокубки.

«Всех расстраивает бан «Зенита» в еврокубках, ведь команда регулярно играет в Лиге чемпионов. Но мы ждем, что скоро все вернется и мы сможем участвовать в турнирах мирового уровня. Все мы верим в благополучный исход», — приводит «Чемпионат» слова бразильского голкипера.

«Зенит» арендовал 25-летнего Ивана у «Коринтианса» на один год с правом выкупа. Футболист будет выступать за команду из Санкт-Петербурга под 1-м номером.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров. Все вердикты организаций были оспорены РФС в CAS в Лозанне.

Затем, в начале мая, исполком УЕФА сообщил, что российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23, а сборная России не примет участия в Лиге наций-2022/23.