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Сегодня, 11:26

Иван заявил, что «Зенит» ждет возвращения в Лигу чемпионов

Алексей Еремин
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Вратарь «Зенита» Иван заявил, что питерская команда ждет возвращение российских клубов в еврокубки.

«Всех расстраивает бан «Зенита» в еврокубках, ведь команда регулярно играет в Лиге чемпионов. Но мы ждем, что скоро все вернется и мы сможем участвовать в турнирах мирового уровня. Все мы верим в благополучный исход», — приводит «Чемпионат» слова бразильского голкипера.

«Зенит» арендовал 25-летнего Ивана у «Коринтианса» на один год с правом выкупа. Футболист будет выступать за команду из Санкт-Петербурга под 1-м номером.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров. Все вердикты организаций были оспорены РФС в CAS в Лозанне.

Затем, в начале мая, исполком УЕФА сообщил, что российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23, а сборная России не примет участия в Лиге наций-2022/23.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4775083-ivan-vseh-rasstraivaet-ban-zenita-v-evrokubkah-my-zhdyom-chto-skoro-vsyo-vernyotsya.html
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ФК Зенит
Иван Куарежма
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
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Федор Смолов

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 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

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Николай Комличенко

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П
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Ростов

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Оренбург

 2
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Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

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