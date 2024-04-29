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Геркус: «Если в «Локо» думают о результате, Дзюбе нужно давать тайм, а не 10 минут»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» поделился мнением о дерби со «Спартаком» (2:3) в 26-м туре РПЛ.

— Бодрый матч, много голов, моментов. Хорошее движение. Думаю, многим дерби понравилось, — говорит Геркус.

— Серьезный контраст с матчем ЦСКА — «Спартак».

— Там соперники боялись потерять лицо. Здесь, как говорится, сыграли с открытым забралом. Результат, пожалуй, закономерен. «Спартак» выглядел посильнее, поагрессивнее.

— В чем конкретно красно-белые превзошли железнодорожников?

— Можно было бы ответить стандартно: в желании. Но я этого делать не буду (улыбается). Да во многих аспектах подопечные Слишковича выглядели предпочтительнее. Надежнее сыграли сзади, эффективнее выбегали в атаки. Хотя при стандартах соперников тоже возникали довольно серьезные проблемы — два пропущенных мяча, оба после стандартов. Однако с позиционными атаками хозяева справились. Плюс-минус с огрехами, но нейтрализовали угрозы. По большому счету у «Локо» в нападении почти ничего не получилось! Про «Спартак» я так сказать не могу — все же поинтереснее впереди.

— Ход Галактионова с переводом Глушенкова на позицию центрального нападающего не особо работает?

— Ну... Тренер же говорит о другом амплуа Глушенкова. Не центрфорвард, а ложная «девятка». У него, как я понимаю, такой план. В целом яркого центрфорварда у «Локо» сейчас нет. Дзюбу перестали использовать. А другого варианта не нашли. Сарвели все же другого класса нападающий.

— Дзюбу выпустили на 10 минут.

— Ну что это такое — 10 минут? Что называется, на сдачу... Чего вы тогда от него ждете? Мало кто переломит ход встречи за такой отрезок времени. Бывают такие случаи, не спорю. Но нечасто. Думаю, если в «Локомотиве» рассчитывают на отдачу от игрока, Дзюбе надо давать тайм. А так это все несерьезно как-то...

— Дело идет к тому, что с Дзюбой контракт не продлят?

— Честно говоря, я эту историю не понимаю. Но это уже совсем другой разговор.

Благодаря этой победе «Спартак» (42 очка) обошел «Локомотив» (41) и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

«Зачем выпускать Дзюбу на 10 минут?! Слишкович — интересный тренер». Геркус о дерби «Спартак» — «Локо»

Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Илья Геркус
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1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
7
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
13
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
14
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
15
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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 5 : 1
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Динамо – Зенит
 1 : 0
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Балтика – ЦСКА
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