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Отец Тюкавина рассказал, как сын радовался от перехода Захаряна в «Реал Сосьедад»

Сергей Разин
корреспондент
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Александр Тюкавин, отец форварда «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о том, как сын отреагировал на переход друга Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Говорил: «Вот, Заха, корешок мой, в Европу уезжает...» Он был рад за друга. Но когда были слухи, что Арсена хочет «Челси», Костя его подкалывал: «Какое «Челси», куда ты?! Тебя в дубль «Динамо» не возьмут, ты чего!» — приводит слова Александр Тюкавина Sport24.

Захарян перешел из «Динамо» на «Реал Сосьедад» в августе 2023 года, подписав контракт до лета 2029 года. На счету 20-летнего россиянина гол и две передачи в 35 матчах.

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провел 33 матча, в которых забил 15 голов и отдал 9 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/football/news-642649-vot-koreshok-moy-v-yevropu-uyezzhayet-otets-tyukavina-rasskazal-o-reaktsii-syna-na-perekhod-zakharyana-v-real-sosyedad
Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
Александр Тюкавин
Константин Тюкавин
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Отец Тюкавина рассказал, из-за чего не разговаривал с сыном две недели
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
7
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
13
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
14
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
15
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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Динамо – Зенит
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Балтика – ЦСКА
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Кр. Советов – Краснодар
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Рубин – Урал
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