Отец Тюкавина рассказал, как сын радовался от перехода Захаряна в «Реал Сосьедад»

Александр Тюкавин, отец форварда «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о том, как сын отреагировал на переход друга Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Говорил: «Вот, Заха, корешок мой, в Европу уезжает...» Он был рад за друга. Но когда были слухи, что Арсена хочет «Челси», Костя его подкалывал: «Какое «Челси», куда ты?! Тебя в дубль «Динамо» не возьмут, ты чего!» — приводит слова Александр Тюкавина Sport24.

Захарян перешел из «Динамо» на «Реал Сосьедад» в августе 2023 года, подписав контракт до лета 2029 года. На счету 20-летнего россиянина гол и две передачи в 35 матчах.

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провел 33 матча, в которых забил 15 голов и отдал 9 результативных передач.