Отец Тюкавина рассказал, из-за чего не разговаривал с сыном две недели

Александр Тюкавин, отец форварда «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, почему однажды не разговаривал с сыном две недели.

— Когда Косте исполнилось десять, он начал задирать нос, — приводит слова Александра Тюкавина Sport24. — Считал себя лучше всех, вел себя вальяжно. Тренер говорил сыну: «Не хочешь играть — бегай круги по стадиону!» Уже стоял вопрос, остаемся в футболе или уходим. Накопилось, я ему высказал после матча со «Спартаком»: «Ты еще никто и звать тебя никак. Почему ты так себя ведешь?» После той игры сказал Соколинскому: «Был бы я на вашем месте, выгнал бы его уже на пятой минуте». Костя на меня обиделся: мы две недели молча ездили на тренировки и игры. Но ему хватило мужества, он подошел и признался: «Пап, я был не прав».

— Вы специально не шли первым на мировую?

— Да. Мне хоть и было тяжело, но сын должен был сам выйти на разговор. Пока не помирились, дома старались друг друга избегать — то я уйду в свою комнату, то он побежит на улицу. Я не мог дать слабину, иначе было бы хуже. Если бы просто замяли эту историю, возможно, сын бы не сделал никаких выводов, и продолжились бы истории с задранным носом.

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 33 матча, в которых забил 15 голов и отдал 9 результативных передач.