Журавель: «Обращения в ЭСК станут платными»

Комментатор Тимур Журавель в интервью «СЭ» рассказал о том, что обращения в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) могут стать платными для клубов.

«Вот-вот судейский комитет введет правило платной жалобы в ЭСК. То есть, когда ты пишешь жалобу, надо будет платить. Назовем это депозитом. Например, 50 тысяч рублей. Если ЭСК решает, что ошибка была, то тебе эти деньги возвращаются. Если нет, то эти деньги уходят в РФС», — сказал Журавель.