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Батраков — о дебюте за «Локо»: «Переживал, когда рядом такие партнеры — Дзюба, Баринов, Миранчук»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков поделился мнением о своем дебюте за основную команду.

«Очень рад, что дебютировал за основную команду. Пока не знаю о каких-либо традициях в команде для тех, кто свой первый матч играет. Возможно, на следующей тренировке узнаю. Когда переходил в основу, где-то было тяжело, что рядом такие партнеры, как Артем Дзюба, Дима Баринов, Антон Миранчук, переживал даже, но сейчас уже влился в коллектив, все отлично», — цитирует Батракова legalbet.

18-летний хавбек сыграл 35 минут в матче с «Краснодаром» (1:1) в 22-м туре РПЛ.

Источник: legalbet.ru
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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 9
П
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Спартак

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Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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