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Сегодня, 16:20

Леонченко оценил дебюты Хамулича и Батракова в матче против «Краснодара»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко в разговоре с «СЭ» оценил дебюты нападающего Саида Хамулича и полузащитника Алексея Батракова в матче 22-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:1).

«Был момент, когда Хамулич мог замкнуть прострел Батракова. Были и другие эпизоды, в которых босниец оказывался на острой позиции и мог бы сыграть лучше. Но это первый его выход в официальном матче. У него есть качества, из-за которых мы его брали, и он должен их проявить. Отдельно отметил бы дебют Батракова. Это наш воспитанник, он с шести лет занимался в нашей академии. В прошлом сезоне он был признан лучшим игроком Молодежной лиги, лидером нашей золотой команды. Свое право дебютировать в основном составе он доказал хорошей работой на зимних сборах. В очень сложном матче с «Краснодаром» он вышел на замену, когда «Локомотив уступал в счете, и внес свой вклад в итоговый результат» — сказал Леонченко «СЭ».

«Локомотив» во второй раз подряд сыграл вничью в РПЛ — 33 очка и 5-я строчка. Железнодорожники обошли «Спартак» (32) в таблице чемпионата России.

Владимир Леонченко
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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