Леонченко оценил дебюты Хамулича и Батракова в матче против «Краснодара»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко в разговоре с «СЭ» оценил дебюты нападающего Саида Хамулича и полузащитника Алексея Батракова в матче 22-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:1).

«Был момент, когда Хамулич мог замкнуть прострел Батракова. Были и другие эпизоды, в которых босниец оказывался на острой позиции и мог бы сыграть лучше. Но это первый его выход в официальном матче. У него есть качества, из-за которых мы его брали, и он должен их проявить. Отдельно отметил бы дебют Батракова. Это наш воспитанник, он с шести лет занимался в нашей академии. В прошлом сезоне он был признан лучшим игроком Молодежной лиги, лидером нашей золотой команды. Свое право дебютировать в основном составе он доказал хорошей работой на зимних сборах. В очень сложном матче с «Краснодаром» он вышел на замену, когда «Локомотив уступал в счете, и внес свой вклад в итоговый результат» — сказал Леонченко «СЭ».

«Локомотив» во второй раз подряд сыграл вничью в РПЛ — 33 очка и 5-я строчка. Железнодорожники обошли «Спартак» (32) в таблице чемпионата России.