Леонченко о результатах «Локомотива» после рестарта: «Необходимо держать уровень с первой до последней минуты»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко в разговоре с «СЭ» оценил результаты железнодорожников в весенней части сезона.

«Мы провели хорошие сборы. В контрольных играх команда показывала и неплохую игру, и результат. Однако официальные матчи предъявляют совершенно другие требования. В марте мы допустили слишком много ошибок. Необходимо держать уровень с первой до последней минуты, играть надежнее», — сказал Леонченко «СЭ».

«Локомотив» с 33 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар», набравший 40 баллов, идет на второй строчке.