Нагорных назвал главные качества новичка «Локомотива» Сарвели

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал подписание нападающего Владислава Сарвели.

«Владислав Сарвели вливается в коллектив. Он универсальный нападающий, способный играть и в центре, и на флангах, поддерживать давление на ворота соперника и завершать атаку. Когда будет нужно команде, он способен биться до конца, что называется «умирать» на поле, ради команды и результата. В «Крыльях Советов» Сарвели был одним из основных игроков, вызывался в сборную команду России. В «Сочи» сезон у него был непростой. Надеюсь, что он быстро у нас адаптируется», — сказал Нагорных «СЭ».

29 июня «Локомотив» объявил о переходе 25-летнего нападающего из «Сочи». Он подписал с железнодорожниками контракт на три года.