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Воробьев оценил назначение Мажича на пост главы департамента судейства РФС

Алина Савинова
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Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев прокомментировал назначение сербского арбитра Милорада Мажича главой департамента судейства РФС.

«В моей картине футбольного мира любые персонажи это своеобразный стаффаж, не влияющий на общую оценку ситуации. Еще во времена Толстых-Капелло была надежда на Розетти. И в дальнейшем иностранные специалисты не обеспечивали повышения качества судейства в России. Следовательно, нужна смена ментальности главных акторов РПЛ и РФС, прежде всего президентов клубов для того, чтобы судьи стали теми фигурами, которые способствуют развитию игры, а не ее профанации», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Воробьева.

Ранее пост главы департамента РФС занимал Павел Каманцев. Он продолжит работу в качестве руководителя судейского комитета.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005181700_anatoliy_vorobev_prokommentiroval_naznachenie_majicha_na_post_glavyi_departamenta_sudeystva_rfs
Футбол
РФС
Анатолий Воробьев
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