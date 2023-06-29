Игнатьев: «Сарвели что-то умеет, но это не выдающийся футболист»
Футбольный эксперт Борис Игнатьев оценил трансфер нападающего Владислава Сарвели из «Сочи» в «Локомотив».
«Это перспективный футболист. Но не стоит чего ждать от него уже сегодня, потому что все игроки группы атаки, которые сейчас есть в распоряжении Галактионова, сильнее. Имею в виду Пиняева, Дзюбу, Глушенкова. Главное, что будет хорошее отношение к процессу, потому что эти ребят хорошо друг друга знают. Они нашли взаимопонимание и в человеческом плане. Так что приобретение нормальное. Еще бы в оборону найти кадры», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Игнатьева.
Также он отметил, что не видит в Сарвели выдающегося футболиста.
«Сарвели — это просто игрок. Он не даст всего того, чего мы ждем от команды. Нам надо, чтобы железнодорожники были вровень с «Зенитом». А это обыкновенный, старательный парень. Он что-то умеет, но это не выдающийся футболист. Но раз клуб решил его взять, значит, у руководства есть какие-то соображения на этот счет», — добавил специалист.
29 июня «Локомотив» официально объявил о переходе Сарвели. Ранее футболист выступал за «Сочи». В минувшем сезоне он провел 26 матчей в чемпионате России, отметился 4 голами и 1 результативной передачей.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.07
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -