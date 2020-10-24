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«Надеемся, что на следующий матч квоту нам увеличат». Газизов — о домашних играх «Спартака» после «Ростова»

21:37
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после победы над «Краснодаром» (3:1) в матче 12-го тура РПЛ выразил надежду, что Роспотребнадзор увеличит допустимую квоту зрителей на следующую домашнюю игру после встречи с «Ростовом» (31 октября). На эту встречу на «Открытие Арене» можно будет заполнить 6 процентов мест — менее 3 тысяч.

— Вы были за перенос игры в Ростов?

— Мы получили запрет на зрителей. Договорились с «Ростовом», они пошли навстречу, хотели переехать, но нам разрешили провести игру со зрителями.

— Ситуация в Грозном на матче молодежных команд. «Спартак» будет реагировать?

— А при чем тут «Спартак»? Мы тут ни при чем. Надеемся, что мы покажем Роспотребнадзору, что мы можем работать. И надеемся, что на следующий матч квоту нам увеличат. (Максим Алланазаров)

Краснодар — Спартак

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