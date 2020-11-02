Реакция Нжи на отбитый Шуниным пенальти. Этот крик услышали даже в Саранске

Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи эмоционально отреагировал на сейв Антона Шунина в конце матча 13-го тура Тинькофф-РПЛ против «Тамбова» (2:1). На девятой добавленной минуте в ворота бело-голубых был назначен пенальти. Шунин отразил удар Германа Онугхи, из-за чего Нжи издал громкий радостный вопль.

? Реакция Клинтона Н'Жи на отбитый пенальти Шунина! Такие эмоции слышно было даже в Саранске ?



Смотреть исключительно со звуком ?#ТамбовДинамо #НЖи #Шунин pic.twitter.com/ihtQ9YQMwC — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) November 2, 2020