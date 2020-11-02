Реакция Нжи на отбитый Шуниным пенальти. Этот крик услышали даже в Саранске
17:36
Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи эмоционально отреагировал на сейв Антона Шунина в конце матча 13-го тура Тинькофф-РПЛ против «Тамбова» (2:1). На девятой добавленной минуте в ворота бело-голубых был назначен пенальти. Шунин отразил удар Германа Онугхи, из-за чего Нжи издал громкий радостный вопль.
? Реакция Клинтона Н'Жи на отбитый пенальти Шунина! Такие эмоции слышно было даже в Саранске ?— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) November 2, 2020
Смотреть исключительно со звуком ?#ТамбовДинамо #НЖи #Шунин pic.twitter.com/ihtQ9YQMwC
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