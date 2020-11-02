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Реакция Нжи на отбитый Шуниным пенальти. Этот крик услышали даже в Саранске

17:36

Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи эмоционально отреагировал на сейв Антона Шунина в конце матча 13-го тура Тинькофф-РПЛ против «Тамбова» (2:1). На девятой добавленной минуте в ворота бело-голубых был назначен пенальти. Шунин отразил удар Германа Онугхи, из-за чего Нжи издал громкий радостный вопль.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов», ЦСКА — первый и другие матчи




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