Гол «Спартака» «Краснодару» засчитан правильно? Руководитель ИФАБ поддержал российских арбитров

Технический директор Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ) Дэвид Эллерей не нашел ошибок в действиях видеоассистента Кирилла Левникова и частично поддержал арбитра Владислава Безбородова, работавших на матче 12-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» (1:3).

В распоряжении «СЭ» оказалось экспертное мнение известного специалиста, бывшего арбитра и одного из руководителей и идеологов проекта ВАР. Он дал оценку двум эпизодам, вызвавшим бурные споры. Они случились на 12-й минуте, когда был засчитан гол спартаковца Эсекиэль Понсе, и на 65-й минуте, когда был зафиксирован фол Александра Мартыновича и забит после свистка гол «быков».

Эсекиэль Понсе «продавил» Евгения Чернова и отправил мяч в сетку. Решение Безбородова не зафиксировать фол нападающего позднее было признано ошибочным — таков вердикт экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

А вот мнение Эллерея: «В этом случае некоторые судьи могли бы назначить штрафной удар, который должен был бы выполнить «Краснодар», но многие этого не сделали бы».

«В случаях, когда идет «единоборство в верхней части тела», видеоассистент не вмешивается. За исключением тех моментов, когда присутствуют явный толчок или задержка. Тот факт, что игрок падает на газон в единоборстве с соперником, не означает, что против него сфолили или совершено нарушение правил. Во многих случаях падающий в этот конкретный момент способен применить меньшую физическую силу, чем его оппонент», — добавил Эллерей.

«Это яркий пример того, когда не должно быть никакого вмешательства видеоассистента, поскольку судья не допустил «явной и очевидной ошибки» (независимо от того, назначил он штрафной удар или засчитал гол)», — подчеркнул один из руководителей ИФАБ, единственного органа, вносящего изменения и уточнения в правила игры.

Второе решение Безбородова (зафиксировать фол Мартыновича на Самюэле Жиго) экспертно-судейская комиссия тоже признала ошибочным. В том моменте, напомню, судья решил, что краснодарец после выполнения штрафного удара оттолкнул соперника, и дал свисток, остановив матч. После свистка «быки» забили гол, который, естественно, не был засчитан.

Вот мнение Эллерея: «Судья не следовал протоколу ВАР и сразу дал свисток, когда увидел нарушение. Ему не следовало торопиться — нужно было подождать завершения атаки. Поскольку судья дал свисток до того, как мяч залетел в ворота «Спартака», ВАР не мог вмешаться, так как игра прекратилась в момент свистка. Даже если бы ВАР считал, что арбитр допустил «явную и очевидную ошибку», протокол ВАР и правила игры не допускают никакого вмешательства» в таких случаях.

Таким образом, авторитетный специалист, один из тех, кто придумал видеоарбитров и разработал правила их действий (протокол ВАР), не нашел ничего криминального в действиях видеоассистента Левникова. Эллерей также допустил, что «многие» судьи поступили бы, как Безбородов, и засчитали бы гол «Спартака». Директор ИФАБ определил вину арбитра только в том, что он преждевременно дал свисток и остановил атаку «Краснодара».

В судейском мире ходят разговоры, что и глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи в какой-то момент считал так же, как и Эллерей.

Так почему же обоих судей казнили, отстранили от работы и перестали давать им назначения? (Александр Бобров)