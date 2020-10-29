В четверг, 29 октября, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были приняты решения по матчам 12-го тура Тинькофф-РПЛ.

Как и ранее, большая часть штрафов связана с нарушениями санитарного регламента. За них клубы заплатят следующие суммы:

«Локомотив» — 40 тысяч рублей

«Ротор» — 30 тысяч

«Краснодар» — 10 тысяч

«Спартак» — 40 тысяч

«Ростов» — 35 тысяч

«Ахмат» — 10 тысяч

ЦСКА — 40 тысяч

Еще 170 тысяч «Ахмат» выплатит за необеспечение безопасности на стадионе, появление на поле посторонних лиц и, как следствие, еще одно нарушение санитарного регламента.

«Зенит» заплатит 20 тысяч за пиротехнику, «Спартак» — 100 тысяч.

«Локомотив» за скандирование фанатами оскорбительных выражений выплатит 50 тысяч, главный тренер «Локо» Марко Николич оштрафован на 30 тысяч за выход за пределы технической зоны. За аналогичное нарушение 10 тысяч заплатит рулевой «Динамо» Сандро Шварц.

«Ротор» за скандирование оскорбительных выражений заплатит 40 тысяч, ЦСКА за необеспечение безопасности — 50 тысяч.