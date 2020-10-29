РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Рассмотрение дела по «Краснодару» в комитете по этике могут отложить

16:33
Теги:

Глава комитета по этике Семен Андреев заявил «СЭ», что рассмотрение дела о высказываниях генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига после матча 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:3) может затянуться. Напомним, руководство «быков» считает, что судьи в данной встрече все сделали «красиво».

— Бумаги по этому делу к нам в комитет еще не пришли, — рассказал «СЭ» Андреев. — Когда придут, обязательно рассмотрим. В какие даты? Пока даже не знаю. Сейчас очень много людей болеют, в том числе — и члены комитета. Думаю, немного подождем, когда спадет накал этого вируса. (Севастиан Терлецкий)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 14983
Все опросы
«Спартак» обошел «Зенит» в 12-м туре. Кто фаворит РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 12-й тур. «Спартак» обошел «Зенит» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир