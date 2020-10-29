Рассмотрение дела по «Краснодару» в комитете по этике могут отложить
16:33
Глава комитета по этике Семен Андреев заявил «СЭ», что рассмотрение дела о высказываниях генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига после матча 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:3) может затянуться. Напомним, руководство «быков» считает, что судьи в данной встрече все сделали «красиво».
— Бумаги по этому делу к нам в комитет еще не пришли, — рассказал «СЭ» Андреев. — Когда придут, обязательно рассмотрим. В какие даты? Пока даже не знаю. Сейчас очень много людей болеют, в том числе — и члены комитета. Думаю, немного подождем, когда спадет накал этого вируса. (Севастиан Терлецкий)
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