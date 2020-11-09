Эксперты РФС: Мешков ошибся в пользу «Спартака» в матче против «Ростова»
16:30
ЭСК РФС признал ошибку арбитра Виталия Мешкова в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Ростов» (0:1). На 75-й минуре рефери показал вторую желтую карточку защитнику гостей Деннису Хаджикадуничу и оставил команду в меньшинстве.
Комиссия решила, что Хаджикадунич нарушил правила по неосторожности, поэтому желтую карточку не стоило показывать.
«Интенсивность и направленность действий игрока недостаточны для принятия решения о наказании предупреждением, поскольку в них отсутствует критерий потенциальной опасности для соперника», — сообщает официальный сайт РФС.
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