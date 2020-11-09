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Эксперты РФС: Мешков ошибся в пользу «Спартака» в матче против «Ростова»

16:30
Виталий Мешков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виталий Мешков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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ЭСК РФС признал ошибку арбитра Виталия Мешкова в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Ростов» (0:1). На 75-й минуре рефери показал вторую желтую карточку защитнику гостей Деннису Хаджикадуничу и оставил команду в меньшинстве.

Комиссия решила, что Хаджикадунич нарушил правила по неосторожности, поэтому желтую карточку не стоило показывать.

«Интенсивность и направленность действий игрока недостаточны для принятия решения о наказании предупреждением, поскольку в них отсутствует критерий потенциальной опасности для соперника», — сообщает официальный сайт РФС.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/212623

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов», ЦСКА — первый и другие матчи




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