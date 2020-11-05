«Динамо», ЦСКА, «Локомотив» и «Рубин» оштрафованы по итогам 13-го тура РПЛ

КДК РФС принял решения по итогам матчей 13-го тура Тинькофф чемпионата России.

«Рубин» — «Арсенал» (3:1)

За массовые нарушения санитарного регламента зрителями казанский клуб оштрафован на 30 тысяч рублей. Гости получили штраф в 10 тысяч за скандирование зрителями оскорбительных выражений.

«Ахмат» — «Краснодар» (2:0)

За массовые нарушения санитарного регламента зрителями грозненский клуб оштрафован на 15 тысяч рублей.

«Сочи» — «Локомотив» (2:1)

За массовые нарушения санитарного регламента зрителями гости оштрафованы на 45 тысяч рублей. Еще 60 тысяч «Локо» придется заплатить за скандирование болельщиками оскорбительных выражений.

«Ротор» — ЦСКА (0:1)

Оба клуба оштрафованы за нарушения зрителями санитарных норм и нецензурные скандирования. Хозяева заплатят 35 тысяч рублей и 50 тысяч, соответственно, за каждое нарушение, гости — 40 и 10 тысяч.

«Тамбов» — «Динамо» (1:2)

За выход главного тренера динамовцев Сандро Шварца за пределы технической зоны клуб оштрафован на 20 тысяч рублей. Также «Динамо» придется заплатить за массовые нарушения зрителями санитарного регламента (45 тысяч) и за скандирование болельщиками оскорбительных выражений (30 тысяч).

«Тамбов» получил 30 тысяч рублей за неподобающее поведение команды — красные карточки получили Антон Килин и Гурам Тетрашвили. Также Тетрашвили дисквалифицирован на четыре матча.