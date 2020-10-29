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Ломовицкий позволил себе ненормативную реплику в адрес трибун после матча с ЦСКА

18:59
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Полузащитник тульского «Арсенала» Александр Ломовицкий ответил на провокации трибун ненормативной лексикой после матча с ЦСКА. Об этом «СЭ» рассказал глава КДК Артур Григорьянц. Футболиста дисквалифицировали на два матча условно и оштрафовали на 50 тысяч рублей.

— После окончания матча ЦСКА — «Арсенал» Ломовицкий возвращался в подтрибунное помещение. В этот момент в его адрес со стороны трибуны болельщиков ЦСКА доносились нецензурные высказывания и ненормативная лексика, — заявил «СЭ» Григорьянц. — В ответ на это Александр высказал свою реплику, носившую ненормативный характер. Мы рассмотрели этот эпизод и вынесли соответсвующее решение. (Севастиан Терлецкий)

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