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Сегодня КДК может отменить красную карточку Еременко

11:15
Роман Еременко. Фото ФК "Ростов"
Роман Еременко. Фото ФК "Ростов"
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Вчера состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на которой было, в частности, рассмотрено обращение «Ростова» по качеству судейства.

«Ростов» обратился в ЭСК с просьбой оценить решение Василия Казарцева в эпизоде с удалением Романа Еременко в матче против «Химок» на 70-й минуте встречи. Большинством голосов (4 против 2) ЭСК посчитала, что судья ошибочно удалил игрока «Ростова».

Сегодня КДК РФС может отменить красную карточку Еременко.

— Мы будем рассматривать этот эпизод, он сегодня в повестке дня. Получили письмо от «Ростова» по отмене красной карточки, — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Напомним, ближайший матч «Ростов» проведет со «Спартаком» на «Открытие Арене» 31 октября. (Виталий Айрапетов)

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