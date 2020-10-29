Сегодня КДК может отменить красную карточку Еременко

Вчера состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на которой было, в частности, рассмотрено обращение «Ростова» по качеству судейства.

«Ростов» обратился в ЭСК с просьбой оценить решение Василия Казарцева в эпизоде с удалением Романа Еременко в матче против «Химок» на 70-й минуте встречи. Большинством голосов (4 против 2) ЭСК посчитала, что судья ошибочно удалил игрока «Ростова».

Сегодня КДК РФС может отменить красную карточку Еременко.

— Мы будем рассматривать этот эпизод, он сегодня в повестке дня. Получили письмо от «Ростова» по отмене красной карточки, — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Напомним, ближайший матч «Ростов» проведет со «Спартаком» на «Открытие Арене» 31 октября. (Виталий Айрапетов)