Красная карточка Еременко отменена, хавбек сможет сыграть со «Спартаком»

КДК РФС отменил красную карточку, показанную полузащитнику «Ростова» Роману Еременко в игре 12-го тура Тинькофф-РПЛ против «Химок» (0:2). 33-летний финский хавбек был удален с поля на 71-й минуте при счете 0:0. После игры главный тренер дончан Валерий Карпин выразил категоричное несогласие с данным решением.

Еременко сможет принять участие в матче 13-го тура чемпионата России со «Спартаком», который пройдет 31 октября.

В текущем сезоне полузащитник провел 10 матчей за «Ростов» и забил один гол.