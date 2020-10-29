Красная карточка Еременко отменена, хавбек сможет сыграть со «Спартаком»
17:50
КДК РФС отменил красную карточку, показанную полузащитнику «Ростова» Роману Еременко в игре 12-го тура Тинькофф-РПЛ против «Химок» (0:2). 33-летний финский хавбек был удален с поля на 71-й минуте при счете 0:0. После игры главный тренер дончан Валерий Карпин выразил категоричное несогласие с данным решением.
Еременко сможет принять участие в матче 13-го тура чемпионата России со «Спартаком», который пройдет 31 октября.
В текущем сезоне полузащитник провел 10 матчей за «Ростов» и забил один гол.
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