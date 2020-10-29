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Красная карточка Еременко отменена, хавбек сможет сыграть со «Спартаком»

17:50
Роман Еременко. Фото ФК «Ростов»
Роман Еременко. Фото ФК «Ростов»
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КДК РФС отменил красную карточку, показанную полузащитнику «Ростова» Роману Еременко в игре 12-го тура Тинькофф-РПЛ против «Химок» (0:2). 33-летний финский хавбек был удален с поля на 71-й минуте при счете 0:0. После игры главный тренер дончан Валерий Карпин выразил категоричное несогласие с данным решением.

Еременко сможет принять участие в матче 13-го тура чемпионата России со «Спартаком», который пройдет 31 октября.

В текущем сезоне полузащитник провел 10 матчей за «Ростов» и забил один гол.

Спартак — Ростов

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/212580

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 12-й тур. «Спартак» обошел «Зенит» и другие матчи




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