Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» признался, что на него не оказывает давление лидерство в турнирной таблице. По его словам, перед матчем 13-го тура чемпионата России с «Ротором» он не думал о том, что «Спартак» проиграл.

— В принципе, у меня никакого психологического давления не было, — сказал Кучаев. — Если честно, даже не думал об игре «Спартака», потому что я понимаю, что сейчас еще половина сезона не сыграна и сейчас рано о чем-то думать. Нужно просто стараться выигрывать каждый матч и все.

— Следите за результатами главных соперников?

— Смотрим, конечно. Но именно какого-то психологического давления эти игры на нас не оказывают. Пытаемся выиграть свой матч и показать хорошую игру.

— Кто главный соперник ЦСКА?

— На самом деле, все команды могут быть по-своему неудобными. Например, в прошлом сезоне с «Тамбовом» была очень тяжелая игра. Тут каждая команда может выдать хорошую игру, даже если она аутсайдер. Либо фаворит может провалиться, потому что играют живые люди. Каждая команда может быть опасна по-своему.