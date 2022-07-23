«Краснодар» — «Спартак»: пенальти в ворота гостей назначен верно, правила игры давно изменились

На 59-й минуте матча 2-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» мяч попал в лицо спартаковцу Даниилу Денисову, а затем отлетел в правую руку, находившуюся в неестественном положении, — она была отставлена в сторону. Арбитр Кирилл Левников после вмешательства видеоассистента Евгения Кукуляка и просмотра видеозаписи правильно назначил пенальти в ворота красно-белых.

Произошло это к недовольству многих болельщиков «Спартака» и некоторых моих коллег, которые стали говорить, что не считаются нарушением такие действия игрока, когда мяч касается руки, отлетая непосредственно от собственной головы или тела (включая ногу).

Действительно, такая оговорка существовала в правилах игры. Но она была исключена перед стартом сезона-2021/22. То есть она не действует уже второй сезон.

В случае Денисова решающую роль сыграл тот факт, что его рука оказалась в неестественном положении.