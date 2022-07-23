Джикия получил повреждение в матче с «Краснодаром»

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Капитан «Спартака» Георгий Джикия получил повреждение в матче 2-го тура чемпионата России с «Краснодаром».

Он был вынужден покинуть поле по ходу второго тайма.

Вместо него на поле появился защитник Максимилиано Кофрие.

Напомним, что в следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Оренбург». Матч пройдет 31 июля.