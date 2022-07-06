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Сегодня, 16:15

ЦСКА хочет приобрести полузащитника «Пармы» Сиприена

Карен Саркисян
Корреспондент
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ЦСКА хочет приобрести полузащитника «Пармы» Вилана Сиприена, сообщает 90FootballFr.

По информации источника, армейцы находятся в активных переговорах с агентами 27-летнего француза.

Отмечается, что красно-синие пытаются убедить представителей полузащитника на переезд в Россию, так как считают его главное целью на летнее трансферное окно.

Прошедший сезоне Сиприен провел на правах аренды в «Нанте», за который забил два мяча и отдал три результативные передачи в 29 матчах во всех турнирах. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

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