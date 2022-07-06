ЦСКА хочет приобрести полузащитника «Пармы» Сиприена
ЦСКА хочет приобрести полузащитника «Пармы» Вилана Сиприена, сообщает 90FootballFr.
По информации источника, армейцы находятся в активных переговорах с агентами 27-летнего француза.
Отмечается, что красно-синие пытаются убедить представителей полузащитника на переезд в Россию, так как считают его главное целью на летнее трансферное окно.
Прошедший сезоне Сиприен провел на правах аренды в «Нанте», за который забил два мяча и отдал три результативные передачи в 29 матчах во всех турнирах. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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|Динамо
|0
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|0-0
|0
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4
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
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|0
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|0-0
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6
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|0
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7
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|0
|0
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|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0-0
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9
|Ростов
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|0
|0
|0-0
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
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|0
|0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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