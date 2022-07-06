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Сегодня, 16:14

Агент Мантуана заявил, что повреждение никак не повлияет на трансфер игрока в «Зенит»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника Густаво Мантуана, в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о травме и будущем футболиста.

«Не думаю, что это серьезная травма. Это никак не повлияет на переход в «Зенит», — сказал Фернандо Гарсия «СЭ».

В ночь с 5 на 6 июля Мантуан получил травму бедра в ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес против «Бока Хуниорс».

29 июня «Зенит» объявил, что арендует 21-летнего Мантуана и голкипера «Коринтианса» Ивана Куарежму. В бразильский клуб на правах аренды отправится форвард команды из Санкт-Петербурга Юри Алберто.

Мантуан и Куарежма должны прибыть в расположение «Зенита» в середине июля.

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