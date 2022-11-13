Чемпионат России: турнирная таблица РПЛ после 17-го тура

В воскресенье, 13 ноября, матчами 17-го тура завершилась первая часть чемпионата России по футболу и начинается зимняя пауза.

Последним в программе тура стало дерби «Динамо» — ЦСКА (2:1). Накануне «Зенит» победил «Торпедо» в Москве (2:0), «Ростов» взял верх над «Крыльями Советов» в Самаре (3:1), а «Спартак» переиграл «Локомотив» в Черкизове (2:1).

Чемпион «Зенит» лидирует с 6-очковым отрывом от «Спартака». Третье место занимает «Ростов». Четвертую строчку делят «Динамо» и ЦСКА (у бело-голубых теперь преимущество по личным играм).

В зоне стыков — «Факел» и «Локомотив», а в зоне вылета — «Химки» и «Торпедо».

Чемпионат России должен возобновиться в первые выходные весны в начале марта.

Турнирная таблица РПЛ после 17-го тура