Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 13:47

ЭСК признала правильным решение Любимова не назначать пенальти в ворота «Ростова» в матча с «Крыльями Советов»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала правильным решение Артема Любимова не назначать пенальти в ворота «Ростова» в матче против «Крыльев Советов» (3:1) в матче 17-го тура РПЛ.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Ростов» Кирилл Щетинин в единоборстве с атакующим игроком команды «Крылья Советов» Сергеем Пиняевым в собственной штрафной площади прежде, чем коснуться ног соперника, сыграл в мяч. Учитывая тот факт, что манера вступления в единоборства игрока обороны с нападающим не была безрассудной, комиссия единогласно поддерживает решение судьи отменить назначенный 11-метровый удар», — говорится в заявлении на сайт РФС.

Также ЭСК посчитала ошибочным решение арбитра не фиксировать нарушение на игроке «Крыльев» в атакующей фазе «Ростова» на 34 минуте. Комиссия также отметила, что при проверке взятия ворот ВАР должен был пригласить судью к монитору и показать данное единоборство.

«По мнению большинства членов комиссии, судье следовало зафиксировать нарушение правил в единоборстве игрока команды «Ростов» Виктора Мелехина с игроком команды «Крылья Советов» Романом Ежовым и назначить штрафной удар в пользу команды «Крылья Советов»», — заявил РФС.

В другом матче 17-го тура РПЛ «Оренбург» — «Краснодар» (5:1) ЭСК РФС признала верным решение арбитра Кирилла Левникова не назначать 11-метровый удар в ворота хозяев поля на 25 минуте матча.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт ноги атакующего игрока команды «Краснодар» Никиты Кривцова с ногой игрока обороняющейся команды «Оренбург» Эсекиэля Мансильи после удара по воротам, по мнению большинства членов комиссии, не был наказуемым. Он произошел по инерции, и защитник при этом не действовал безрассудно, направляя свою ногу сбоку при попытке блокировать удар, развернув свой голеностоп без использования открытых шипов навстречу сопернику», — сообщается на сайте РФС.

Также комиссия считает, что Левников правильно не зафиксировал положение вне игры в атакующей фазе команды «Оренбург» на 22 минуте матча. ЭСК поддержал не вмешательство ВАР при проверке взятия ворот ввиду отсутствия очевидных доказательств ошибочности данного решения.

Источник: https://rfs.ru/news/217176
РПЛ
РФС
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
ФК Ростов
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Немков решением судей победил Андерсона и защитил титул в полутяжелом весе
Зеленский заявил о желании РФ получить «краткосрочное затишье» в боевых действиях
Пушилин рассказал о продвижении российских военных по всей линии фронта
Трагедия на Сахалине: кто нарушил технику безопасности
Как снизить нагрузку на малый и средний бизнес в России
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур перед ЧМ-2022: «Динамо» — ЦСКА, «Локо» — «Спартак» и другие матчи
Футбольный агент из Турции: «Мне очень понравился Сазонов»
Шесть российских арбитров получили лицензии ФИФА для работы с ВАР
Футболист «Химок» Казанцев дисквалифицирован на два матча РПЛ
Худяков против Промеса. Виноват ли Сафонов? Акинфеев — лучший вратарь первой части сезона. Экспертиза Габулова
Мор: «Остался оптимизм по поводу будущего «Спартака», который подарила его игра в матче с «Локомотивом»
«Крылья Советов» обратились в ЭСК по двум эпизодам матча с «Ростовом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камоцци: «Промес может стать лучшим легионером за всю историю чемпионата России»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости