ЭСК признала правильным решение Любимова не назначать пенальти в ворота «Ростова» в матча с «Крыльями Советов»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала правильным решение Артема Любимова не назначать пенальти в ворота «Ростова» в матче против «Крыльев Советов» (3:1) в матче 17-го тура РПЛ.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Ростов» Кирилл Щетинин в единоборстве с атакующим игроком команды «Крылья Советов» Сергеем Пиняевым в собственной штрафной площади прежде, чем коснуться ног соперника, сыграл в мяч. Учитывая тот факт, что манера вступления в единоборства игрока обороны с нападающим не была безрассудной, комиссия единогласно поддерживает решение судьи отменить назначенный 11-метровый удар», — говорится в заявлении на сайт РФС.

Также ЭСК посчитала ошибочным решение арбитра не фиксировать нарушение на игроке «Крыльев» в атакующей фазе «Ростова» на 34 минуте. Комиссия также отметила, что при проверке взятия ворот ВАР должен был пригласить судью к монитору и показать данное единоборство.

«По мнению большинства членов комиссии, судье следовало зафиксировать нарушение правил в единоборстве игрока команды «Ростов» Виктора Мелехина с игроком команды «Крылья Советов» Романом Ежовым и назначить штрафной удар в пользу команды «Крылья Советов»», — заявил РФС.

В другом матче 17-го тура РПЛ «Оренбург» — «Краснодар» (5:1) ЭСК РФС признала верным решение арбитра Кирилла Левникова не назначать 11-метровый удар в ворота хозяев поля на 25 минуте матча.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт ноги атакующего игрока команды «Краснодар» Никиты Кривцова с ногой игрока обороняющейся команды «Оренбург» Эсекиэля Мансильи после удара по воротам, по мнению большинства членов комиссии, не был наказуемым. Он произошел по инерции, и защитник при этом не действовал безрассудно, направляя свою ногу сбоку при попытке блокировать удар, развернув свой голеностоп без использования открытых шипов навстречу сопернику», — сообщается на сайте РФС.

Также комиссия считает, что Левников правильно не зафиксировал положение вне игры в атакующей фазе команды «Оренбург» на 22 минуте матча. ЭСК поддержал не вмешательство ВАР при проверке взятия ворот ввиду отсутствия очевидных доказательств ошибочности данного решения.