Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

16 ноября, 15:09

Футболист «Химок» Казанцев дисквалифицирован на два матча РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил о дисквалификации полузащитника «Химок» Данила Казанцева на два матча РПЛ.

«Мы рассмотрели эпизод, видеоматериалы, заслушали Казанцева, он был на заседании. С учетом всех обстоятельств дела Казанцев дисквалифицирован на два матча чемпионата России», — заявил Григорьянц.

13 ноября в матче «Химки» — «Сочи» (0:2) Казанцев в компенсированное время получил красную карточку за подкат против полузащитника сочинцев Жоаозиньо.

После 17 туров «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Сочи» находится на девятом месте — 25 очков.

Футбол
РПЛ
РФС
ФК Сочи
ФК Химки
Артур Григорьянц
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Это вмешательство политики в спорт». Президенту Паралимпийского комитета России отказали в визе в Германии
О его подвиге молчали шесть лет. Советский пловец спас 20 человек из тонущего троллейбуса
Делегацию из Москвы на саммите G20 встретили с обновленной картой России
В конгрессе США обвинили Украину в убийстве мирных жителей Польши
Американский генерал Милли предрек замедление темпов боевых действий на Украине зимой
В Пентагоне раскрыли предварительные данные об упавшей в Польше ракете
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур перед ЧМ-2022: «Динамо» — ЦСКА, «Локо» — «Спартак» и другие матчи
Футбольный агент из Турции: «Мне очень понравился Сазонов»
Шесть российских арбитров получили лицензии ФИФА для работы с ВАР
Худяков против Промеса. Виноват ли Сафонов? Акинфеев — лучший вратарь первой части сезона. Экспертиза Габулова
Мор: «Остался оптимизм по поводу будущего «Спартака», который подарила его игра в матче с «Локомотивом»
«Крылья Советов» обратились в ЭСК по двум эпизодам матча с «Ростовом»
«Смолов зимой уедет. Но не из «Динамо», а на Мальдивы». Гафин — о первой части сезона для бело-голубых и трансферах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спортивный директор «Оренбурга» заявил, что в клубе готовы к уходу Сычевого

Футболиста молодежной команды «Спартака» дисквалифицировали на два матча
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости