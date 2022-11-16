Футболист «Химок» Казанцев дисквалифицирован на два матча РПЛ

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил о дисквалификации полузащитника «Химок» Данила Казанцева на два матча РПЛ.

«Мы рассмотрели эпизод, видеоматериалы, заслушали Казанцева, он был на заседании. С учетом всех обстоятельств дела Казанцев дисквалифицирован на два матча чемпионата России», — заявил Григорьянц.

13 ноября в матче «Химки» — «Сочи» (0:2) Казанцев в компенсированное время получил красную карточку за подкат против полузащитника сочинцев Жоаозиньо.

После 17 туров «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Сочи» находится на девятом месте — 25 очков.