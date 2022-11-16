Футбольный агент из Турции: «Мне очень понравился Сазонов»

Агент экс-футболистов ЦСКА Юсуфа Языджи и Жана-Филиппа Гбамена Адем Чебеджи поделился впечатления от матча 17-го тура РПЛ «Динамо» — ЦСКА (2:1).

«Я посетил матч «Динамо» и ЦСКА в прошедшее воскресенье с целью посмотреть, есть ли футболисты, которых можно позвать в клубы из Турции. Мне очень понравился футболист «Динамо» под 15-м номером (Саба Сазонов — прим. «СЭ»), его телосложение безупречно», — заявил агент в интервью Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне на счету защитника 17 матчей за московский клуб.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 1 миллион евро.