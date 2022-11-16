Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:20

Футбольный агент из Турции: «Мне очень понравился Сазонов»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Агент экс-футболистов ЦСКА Юсуфа Языджи и Жана-Филиппа Гбамена Адем Чебеджи поделился впечатления от матча 17-го тура РПЛ «Динамо» — ЦСКА (2:1).

«Я посетил матч «Динамо» и ЦСКА в прошедшее воскресенье с целью посмотреть, есть ли футболисты, которых можно позвать в клубы из Турции. Мне очень понравился футболист «Динамо» под 15-м номером (Саба Сазонов — прим. «СЭ»), его телосложение безупречно», — заявил агент в интервью Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне на счету защитника 17 матчей за московский клуб.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 1 миллион евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/turetskiy-agent-mne-ochen-ponravilsya-sazonov-ego-teloslozhenie-bezuprechno-1415183/
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Саба Сазонов
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российский оператор поразил Байдена и Макрона физической формой на саммите G20
Главное — не уронить жену. Самый удивительный чемпионат мира
Делегацию из Москвы на саммите G20 встретили с обновленной картой России
В конгрессе США обвинили Украину в убийстве мирных жителей Польши
Американский генерал Милли предрек замедление темпов боевых действий на Украине зимой
В Пентагоне раскрыли предварительные данные об упавшей в Польше ракете
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур перед ЧМ-2022: «Динамо» — ЦСКА, «Локо» — «Спартак» и другие матчи
Шесть российских арбитров получили лицензии ФИФА для работы с ВАР
Футболист «Химок» Казанцев дисквалифицирован на два матча РПЛ
Худяков против Промеса. Виноват ли Сафонов? Акинфеев — лучший вратарь первой части сезона. Экспертиза Габулова
Мор: «Остался оптимизм по поводу будущего «Спартака», который подарила его игра в матче с «Локомотивом»
«Крылья Советов» обратились в ЭСК по двум эпизодам матча с «Ростовом»
«Смолов зимой уедет. Но не из «Динамо», а на Мальдивы». Гафин — о первой части сезона для бело-голубых и трансферах
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Источник: «Фламенго» и Айртон согласовали условия контракта и ждут ответа «Спартака»
Семак: «Думаю, количество игроков у «Факела» больше, чем у нас»
Кейта Бальде провел первую тренировку в составе «Спартака» после дисквалификации
Кутепов приступил к тренировкам в общей группе «Торпедо»
Личка возглавит «Краснодар»? Все может решиться завтра
Слуцкий может возглавить «Краснодар»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: «Фламенго» и Айртон согласовали условия контракта и ждут ответа «Спартака»

Агент Языджи и Гбамена: «Многие футболисты боятся приезжать в Россию, но это ошибка»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости