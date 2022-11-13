Валерий Карпин: «Вот почему Норманн в «Динамо»? Аэропорт открыт, все дела»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к переходу хавбека Матиаса Норманна в «Динамо».

— Пробовал ли вернуть Норманна перед его переходом в «Динамо»? Нет. Он прислал бумагу, что приостанавливает контракт, когда у него закончилась аренда. На этом вообще все закончилось — мое понимание и знание. Удивило ли меня его поведение? Нет, мне все понятно. Чего удивляться? Вот почему Норманн в «Динамо»?

— Деньги, комфорт, Москва.

— Вот и все. Аэропорт открыт, все дела.

— Казалось, что где-то человеческие отношения должны сохраняться.

— Конкретно с Норманном ситуация такая. Обид нет. Каждый кузнец своего счастья.

Летом 26-летний норвежский футболист после аренды в «Норвиче» перешел в «Динамо». Московский клуб арендовал полузащитника у «Ростова» на год с правом выкупа.