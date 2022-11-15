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15 ноября, 18:15

Мор: «Остался оптимизм по поводу будущего «Спартака», который подарила его игра в матче с «Локомотивом»

Александр Львов
Обозреватель
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Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился впечатлениями от матча 17-го тура чемпионата России, в которым красно-белые играли против «Локомотива» (2:1).

— Что хорошего оставило в памяти дерби?

— Прежде всего — роскошный гол «Спартака». Не комбинация, а песня: идеальный пас Хлусевича Николсону, мудрая скидка мяча набегавшему Пруцеву и голевая точка! А еще остался оптимизм по поводу будущего «Спартака», который подарила его игра в первом тайме.

— Кто бы из нынешнего «Спартака» смог бы заиграть у Романцева?

— Из защитников мог бы побороться за место Джикия. Но только когда играли Бушманов, Ананко и я. А при Онопко с Никифоровым, думаю, у Георгия бы шансов не было. Еще бы Промес смог бы составить в атаке конкуренцию Робсону. Пусть не обижаются, но из полузащитников никого не назову — занять чье-то место им было бы просто нереально.

Квинси Промес и&nbsp;Дмитрий Баринов. «Это был наш — романцевский — «Спартак»!» Мор — о победе красно-белых
Эдуард Мор
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
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