Мор: «Остался оптимизм по поводу будущего «Спартака», который подарила его игра в матче с «Локомотивом»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился впечатлениями от матча 17-го тура чемпионата России, в которым красно-белые играли против «Локомотива» (2:1).

— Что хорошего оставило в памяти дерби?

— Прежде всего — роскошный гол «Спартака». Не комбинация, а песня: идеальный пас Хлусевича Николсону, мудрая скидка мяча набегавшему Пруцеву и голевая точка! А еще остался оптимизм по поводу будущего «Спартака», который подарила его игра в первом тайме.

— Кто бы из нынешнего «Спартака» смог бы заиграть у Романцева?

— Из защитников мог бы побороться за место Джикия. Но только когда играли Бушманов, Ананко и я. А при Онопко с Никифоровым, думаю, у Георгия бы шансов не было. Еще бы Промес смог бы составить в атаке конкуренцию Робсону. Пусть не обижаются, но из полузащитников никого не назову — занять чье-то место им было бы просто нереально.