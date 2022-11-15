Худяков против Промеса. Виноват ли Сафонов? Акинфеев — лучший вратарь первой части сезона. Экспертиза Габулова

Бывший голкипер сборной России, ЦСКА, «Динамо» Владимир Габулов разбирает яркие моменты в игре вратарей в 17-м туре РПЛ.

Зачем Худяков выбежал из ворот, когда Промес заработал пенальти?

Начнем наш обзор с дерби «Локомотив» — «Спартак» (1:2). Считаю, оба вратаря провели хороший матч.

Даниил Худяков допустил ошибку, когда Промес заработал пенальти. Но в дальнейшем уже действовал четко, выручал железнодорожников. Понравилось, что он не расклеился после первого гола.

Подробнее о пенальти. 19-я минута. Промес с Бариновым устремились к мячу в штрафной «Локомотива». Конечно, в том эпизоде Худякову не стоило выходить из ворот. Ему нужно было занять выжидающую позицию и дать Баринову добороться с Промесом. Ведь в любом случае мяч-то был уходящий — еще не известно, кто был бы на нем первым.

Если бы борьбу выиграл спартаковец, он либо бил бы из очень неудобной позиции при сопротивлении, либо прокидывал мяч дальше. Но при втором сценарии получался бы совсем уж острый угол — и голкипер бы нивелировал угрозу. В таких ситуациях если вратарь выходит, то он должен железобетонно играть в мяч. Причем забирать его намертво. А здесь Даниил изначально сильно рисковал, в итоге ошибся.

Теперь о спасениях. На 9-й минуте Денисов пробил с дальней дистанции, мяч поменял траекторию. Худяков — молодец. Раньше времени не стал прыгать. До конца выдержал эпизод, рассчитал траекторию, успел сложиться и отбить этот мяч.

В начале второго тайма Селихов отличным пасом вывел Николсона один на один со своим визави. Но голкипер «Локо» занял хорошую позицию, сбалансированную. Не вышел далеко из ворот и спокойно ждал, что будет делать нападающий красно-белых. Считаю, своими действиями Худяков смутил Николсона. Тот просто растерялся и пробил бесхитростно — голкипер хладнокровно сложился и забрал этот мяч.

На 67-й минуте Промес бил из пределов штрафной после паса Соболева. В принципе, весь створ ворот был перед игроком «Спартака» — он ударил мощно, но не совсем точно. Сложность эпизода для Худякова заключалась в том, что в момент удара он находился немного в движении, делал наскок. Но вышел с честью из этой ситуации. Мяч полетел ему в противоход, однако Даниил быстро сориентировался, перестроился, скоординировался, выбросил ногу и очень красиво отбил. Опять же отмечу его хладнокровие и хорошую координацию. 100-процентное спасение!

Александр Селихов действовал в дерби безупречно. Про его пас, который вполне мог стать голевым, я уже сказал. Но были еще и вратарские спасения.

В частности, на 36-й минуте Марадишвили бил с левой ноги с линии штрафной. Получился плотный и точный удар в дальний угол. Саша занимал правильную позицию, среагировал немного вперед. Сложился и толкнулся параллельно земле, выбросил вытянутую руку и кончиками пальцев отвел угрозу. Отмечу, что отбил именно так, чтобы не допустить добивания на дальней штанге.

На 48-й минуте Керк нанес плотный удар в ближний угол из-за пределов штрафной. Но у голкипера вновь была хорошая позиция, которая позволяла ему контролировать ситуацию. В итоге Саша сложился, толкнулся и сработал уверенно.

По пропущенному голу Селихову сложно предъявить претензии. Баринов прострелил в район ближней штанги, и Изидор, опередив защитника, из пределов вратарской направил мяч под перекладину. Так как пас шел низом, то Саша занимал нижнюю стойку. Почему в итоге мяч полетел верхом? Технически сложный удар в исполнении форварда «Локо». По видеоповтору я так до конца и не понял, как так получилось. Возможно, был небольшой рикошет от Чернова. Но в итоге Изидор послал мяч в мертвую для вратаря зону. Обычно после таких прострелов бьют либо низом, либо на средней высоте. А тут — без шансов для голкипера красно-белых.

Игорь Акинфеев отражает пенальти. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Если бы не Акинфеев...

Дерби «Динамо» — ЦСКА (2:1). Оба голкипера однозначно могут занести себе этот матч в актив.

Начнем с Антона Шунина. На 37-й минуте Карраскаль нанес мощнейший удар из пределов штрафной. Да, мяч летел рядом с Антоном, на удобной для него высоте, но я опять обращу ваше внимание на силу удара. Шунин жестко поставил руки и отбил так (это было видно по движению), чтобы никто из соперников не добил. Очень грамотные действия вратаря.

На 44-й минуте Чалов бил из-под защитника — под опорную ногу голкиперу. Антон отставил ногу, не стал никуда ею двигать и таким образом спас бело-голубых.

Армейцы просто отвратительно сыграли в обороне! Если бы не Акинфеев, это дерби вполне могло закончиться с крупным счетом в пользу «Динамо». Пусть арбитры в начале встречи и зафиксировали у Смолова офсайд, но Игорь очень здорово сыграл в том эпизоде. Быстро выскочил из ворот и ногами отбил этот мяч.

Но самые яркие его сейвы пришлись на второй тайм. На 77-й минуте мяч после удара Скопинцева угодил в штангу, отскочил к Фомину, и тот низом бил в левый от себя угол, в противоход голкиперу. Но Игорь успел встать на две ноги, толкнуться, вытянуться в струнку и достать мяч.

Конечно, стоит сказать и о пенальти. На мой взгляд, невероятное спасение Акинфеева! Фомин пробил неплохо, но как-то все-таки бесхитростно. Хавбек не смотрел на вратаря. Игорь перехитрил динамовца. Сделал одно движение до удара в сторону, потом прыгнул и вытянутой рукой вытащил мяч из самого угла!

Пропущенные голы. В первом случае Скопинцев все исполнил здорово — пробил в «девятку». Акинфеев пытался сократить дистанцию. Однако, мне кажется, в этом эпизоде ему, возможно, стоило остаться в позиции и попытаться среагировать по удару. Однако я бы опять отметил очень четкие действия игрока «Динамо». Не факт, что Игорь спас бы, даже если не пошел бы вперед на соперника.

Второй гол бело-голубых. Вновь образовалась дыра в центре обороны армейцев... Непонятно куда смотрел защитник. Заброс в штрафную — удар головой с близкого расстояния в угол. Игорь не мог ни сыграть на перехвате, ни среагировать.

Матвей Сафонов. ФК «Краснодар»

К Сафонову есть нарекание лишь по пятому голу

«Оренбург» разгромил «Краснодар» (5:1). Сразу бросилось в глаза, что гости приехали на матч абсолютно не подготовленными. Остается только гадать, что случилось. Может быть, неправильно подошли к игре. Может быть, сказалась тяжелая дорога. Все мы знаем, что аэропорт в Краснодаре закрыт и добираться до мест проведения матчей приходится, как говорится, на перекладных...

В любом случае «быки» не выглядели в этой встрече свежими и агрессивными, уступили «Оренбургу» на всех участках поля. Как следствие — беспомощность «Краснодара» в обороне и пять пропущенных мячей.

Можно ли в них винить Матвея Сафонова? В первых двух голевых эпизодах защитники «Краснодара», по сути, помогли подопечным Лички. Когда Сычевой открывал счет, его толком никто не накрыл. А рикошет от ноги Сорокина не позволил Сафонову выручить свою команду. Хотя изначально мяч шел на удобной высоте — думаю, у вратаря были шансы.

Гол Веры. Вновь провалилась оборона. Аргентинец бил с угла вратарской. Сафонов занимал хорошую позицию, но его смутил подкат Кривцова, который дезориентировал голкипера. Мяч прошел между ногами Матвея.

Думаю, к Сафонову есть нарекание только по пятому мячу. Последовала подача Эктова с фланга. Гойкович скидывал мяч на дальнюю штангу, в итоге Сычевой подставил ногу. Сафонов почему-то остался на линии, хотя после скидки защитника хозяев ему надо было идти в блок, играть кулаками либо пытаться поймать этот мяч. Тем более Сафонов умеет это делать очень хорошо. Но он просто стоял и ждал, как будут развиваться события. Что ж, бывают такие игры, когда у соперника залетает буквально все.

В этой игре приняли участие два голкипера «Оренбурга». В перерыве Евгений Гошев заменил травмированного Алексея Кеняйкина.

Хозяева пропустили единственный мяч в первом тайме. Кеняйкину сложно предъявить претензии — Ионов его легко обыграл. Алексей попытался выброситься, причем не опрометчиво, выручить, но не получилось.

У Гошева в активе одно спасение на 48-й минуте. Голкипер своевременно сократил дистанцию до Ионова. Исполнил так называемого паука. Мяч попал ему в руку. Отличный сейв. Самое главное, он был совершен при счете 3:1. Забей Ионов — и не известно, куда бы все еще качнулось.

Богдан Овсянников. ФК «Крылья Советов»

Почему вратари «Крыльев» неуверенно играют на выходах?

«Крылья Советов» — «Ростов» (1:3). Отмечу отличные действия Сергея Песьякова и неудачную игру Богдана Овсянникова. Отчасти можно пока сделать скидку на возраст голкипера самарцев. Ему сейчас 23 года. Не хватает опыта. Прошлый матч он провел неплохо, а в этом, увы, допустил ошибки.

На 28-й минуте Овсянников пропустил гол после удара Глебова с дальней-средней дистанции. Вратарь, в принципе, легко дотягивался до этого мяча. Однако здесь стоит говорить о техническом браке. В чем он заключался? Мяч пролетел под руками Богдана. Я также заметил, что в момент движения к мячу он сделал не совсем вратарский, какой-то перекрестный шаг (он актуален, когда ты перемещаешься при фланговой передаче с ближней на дальнюю штангу, чтобы как можно быстрее занять правильную позицию, но не в этом случае). В итоге голкиперу пришлось толкаться дальней ногой. В этом эпизоде Овсянникову нужно было перемещаться за счет приставного шага или полушага с последующим толчком.

Ну и на мяч Овсянников реагировал руками не по земле, а сверху — поэтому он залетел в сетку. Считаю, что вратарь уровня РПЛ в идеале все-таки должен справляться с такими моментами. Однако, как я заметил выше, пока у Овсянникова в силу возраста еще есть право на ошибку.

При этом к Богдану есть вопросы и по третьему голу «Ростова». Последовала подача Уткина со штрафного. Комличенко скинул мяч головой на Осипенко, который с близкого расстояния поразил ворота хозяев.

На мой взгляд, голкиперу можно было попробовать сыграть на перехвате, когда Комличенко сбрасывал мяч на Осипенко. Опять же — это уже завышенные требования к вратарю РПЛ. Овсянникову тут снова не хватило опыта.

С другой стороны, ранее мы отмечали неуверенную игру Ломаева на выходах. Теперь, похоже, та же проблема вырисовывается у Овсянникова. Голкиперы «Крыльев» почему-то вообще не настраивают себя на игру на перехвате. Возможно, тут уместнее задавать вопрос тренеру вратарей самарцев.

Что касается игры Песьякова, то по пропущенному голу к нему претензий нет. Вместе с тем Сергей уверенно сыграл на 7-й минуте, когда Ежов бил из пределов штрафной. Голкипер гостей выбрал очень правильную позицию, сократил дистанцию и ногами преградил путь мячу в ворота.

Матвей Сафонов на тренировке сборной России. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Кто сейчас лучший вратарь в РПЛ?

— Главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал на матчи с Таджикистаном и Узбекистаном четырех голкиперов: Шунина, Сафонова, Селихова, Песьякова. Однако сегодня стало известно, что вратарь «Краснодара» пропустит предстоящие встречи из-за травмы. Кто, на ваш взгляд, на данный момент первый номер сборной?

— Все четыре вратаря заслужили вызов в сборную. Если говорить о первом номере, то я бы назвал Сафонова, даже несмотря на его ошибки в ряде игр РПЛ. Но, видите, вмешалась травма... Теперь очевидного основного голкипера нет. На стороне Антона Шунина больший опыт. Однако, мне кажется, тренерский штаб сделает выбор в пользу Александра Селихова. Саша уже был в обойме сборной, не чужой для нее человек. Кроме того, на мой взгляд, сейчас он выглядит предпочтительнее Шунина и Песьякова.

— По итогам первой части сезона можете назвать свою тройку лучших вратарей РПЛ?

— Здесь нужно отметить тех вратарей, которые прошли эту дистанцию стабильно, без явных ошибок и влияли своими спасениями на результат.

На первое место поставлю Игоря Акинфеева. Вообще не припомню у него ошибок, повлиявших на результат. Почти в каждом туре в активе вратаря ЦСКА есть сейвы. За исключением последних матчей, оборона армейцев играла довольно надежно, что в какой-то степени облегчало задачу голкиперу. И тем не менее когда требовалось, Акинфеев демонстрировал высокий класс. Дерби с «Динамо» — лишнее тому подтверждение.

Второе место отдам Александру Селихову. Он регулярно выручает «Спартак», вносит свой немалый вклад в результаты команды и в промежуточную вторую строчку в таблице. Саша играет надежно, уверенно и стабильно.

Я бы также включил в этот список Сергея Песьякова. Добротный сезон в его исполнении. Много спасает, надежен, приносит очки своей команде. Третье место «Ростова» — отчасти его заслуга.

Ну и поддержал бы Матвея Сафонова. Несмотря на ошибки, его уровень все равно виден. Были очень яркие спасения. Однако откровенно слабая игра «Краснодара» в обороне явно подпортила ему статистику.