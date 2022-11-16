Шесть российских арбитров получили лицензии ФИФА для работы с ВАР

Российский футбольный союз завершил подготовку группы арбитров для самостоятельной работы на матчах с ВАР. Лицензия ФИФА позволяет работать на матчах с использованием системы ВАР и обслуживать такие встречи в качестве ВАР и АВАР арбитра, сообщает пресс-служба РФС.

Соответствующее право по итогам подготовки получили судьи из списка РПЛ Роман Галимов, Артур Федоров, Сергей Чебан и Роман Сафьян, и из списка первой лиги Андрей Фисенко и Евгений Буланов.

Список АВАР РПЛ пополнили Максим Ковалев и Андрей Образко. Таким образом, на сегодняшний день уже 29 российских судей имеют лицензию ВАР, еще 26 судей могут выполнять в матчах функцию АВАР.

РФС продолжает готовить арбитров, которые в будущем смогут получить лицензии на работу с VAR и AVAR. В данный момент в Сочи проходит учебно-тренировочный сбор, по итогам которого ряд арбитров из списков РПЛ и Первой лиги выполнят очередные требования на пути к этим лицензиям.

РФС также возвращается к практике назначения двух ассистентов видео помощника на отдельные матчи, включая предстоящие встречи пути РПЛ Кубка России.

Распределение обязанностей между двумя ассистентами ВАР будет определяться на предматчевом тренировочном занятии с участием ВАР матча и руководителя проекта ВАР.