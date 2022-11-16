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Судейство

16 ноября, 16:29

Шесть российских арбитров получили лицензии ФИФА для работы с ВАР

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский футбольный союз завершил подготовку группы арбитров для самостоятельной работы на матчах с ВАР. Лицензия ФИФА позволяет работать на матчах с использованием системы ВАР и обслуживать такие встречи в качестве ВАР и АВАР арбитра, сообщает пресс-служба РФС.

Соответствующее право по итогам подготовки получили судьи из списка РПЛ Роман Галимов, Артур Федоров, Сергей Чебан и Роман Сафьян, и из списка первой лиги Андрей Фисенко и Евгений Буланов.

Список АВАР РПЛ пополнили Максим Ковалев и Андрей Образко. Таким образом, на сегодняшний день уже 29 российских судей имеют лицензию ВАР, еще 26 судей могут выполнять в матчах функцию АВАР.

РФС продолжает готовить арбитров, которые в будущем смогут получить лицензии на работу с VAR и AVAR. В данный момент в Сочи проходит учебно-тренировочный сбор, по итогам которого ряд арбитров из списков РПЛ и Первой лиги выполнят очередные требования на пути к этим лицензиям.

РФС также возвращается к практике назначения двух ассистентов видео помощника на отдельные матчи, включая предстоящие встречи пути РПЛ Кубка России.

Распределение обязанностей между двумя ассистентами ВАР будет определяться на предматчевом тренировочном занятии с участием ВАР матча и руководителя проекта ВАР.

Источник: https://rfs.ru/news/217138
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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