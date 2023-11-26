«Зенит» обошел «Краснодар»: турнирная таблица РПЛ после 16-го тура
В воскресенье, 26 ноября, завершился 16-й тур чемпионата России.
В РПЛ сменился лидер: «Зенит» после победы над «Сочи» (3:0) на 1 очко опережает «Краснодар», который проиграл «Уралу» (1:3).
Третью строчку занимает «Динамо», которое в дерби одолело ЦСКА (3:2).
РПЛ: результаты всех матчей 16-го тура
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
16
|
10
|
3
|
3
|
33-14
|
33
|
2
|
Краснодар
|
16
|
9
|
5
|
2
|
25-13
|
32
|
3
|
Динамо
|
16
|
7
|
7
|
2
|
27-21
|
28
|
4
|
Спартак
|
16
|
8
|
3
|
5
|
23-22
|
27
|
5
|
Крылья Советов
|
16
|
7
|
5
|
4
|
34-24
|
26
|
6
|
ЦСКА
|
16
|
6
|
7
|
3
|
29-23
|
25
|
7
|
Рубин
|
16
|
7
|
4
|
5
|
16-20
|
25
|
8
|
Локомотив
|
16
|
6
|
7
|
3
|
24-22
|
25
|
9
|
Пари Нижний Новгород
|
16
|
6
|
3
|
7
|
14-15
|
21
|
10
|
Ростов
|
16
|
5
|
5
|
6
|
24-27
|
20
|
11
|
Факел
|
16
|
5
|
4
|
7
|
14-18
|
19
|
12
|
Урал
|
16
|
5
|
4
|
7
|
18-25
|
19
|
13
|
Оренбург
|
16
|
3
|
5
|
8
|
17-25
|
14
|
14
|
Ахмат
|
16
|
3
|
4
|
9
|
16-22
|
13
|
15
|
Балтика
|
16
|
3
|
3
|
10
|
12-23
|
12
|
16
|
Сочи
|
16
|
3
|
1
|
12
|
16-28
|
10
В 17-м туре встречаются: 2 декабря «Факел» — «Балтика» (14.00), «Сочи» — «Крылья Советов» (16.30), «Пари НН» — «Урал» (19.30);
3 декабря ЦСКА — «Ростов» (14.00), «Краснодар» — «Оренбург» (16.30), «Локомотив» — «Зенит» (16.30), «Ахмат» — «Спартак» (19.00);
4 декабря «Динамо» — «Рубин» (19.30).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|16
|6
|3
|7
|14-15
|21
|
10
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|24-27
|20
|
11
|Факел
|16
|5
|4
|7
|14-18
|19
|
12
|Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
15
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|3 : 3
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|3 : 0
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|2 : 3
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|0 : 2
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|1 : 1
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|3 : 1
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|1 : 0
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|1 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|13
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3