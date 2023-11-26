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Сегодня, 21:08

«Зенит» обошел «Краснодар»: турнирная таблица РПЛ после 16-го тура

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В воскресенье, 26 ноября, завершился 16-й тур чемпионата России.

В РПЛ сменился лидер: «Зенит» после победы над «Сочи» (3:0) на 1 очко опережает «Краснодар», который проиграл «Уралу» (1:3).

Третью строчку занимает «Динамо», которое в дерби одолело ЦСКА (3:2).

РПЛ: результаты всех матчей 16-го тура

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

16

10

3

3

33-14

33

2

Краснодар

16

9

5

2

25-13

32

3

Динамо

16

7

7

2

27-21

28

4

Спартак

16

8

3

5

23-22

27

5

Крылья Советов

16

7

5

4

34-24

26

6

ЦСКА

16

6

7

3

29-23

25

7

Рубин

16

7

4

5

16-20

25

8

Локомотив

16

6

7

3

24-22

25

9

Пари Нижний Новгород

16

6

3

7

14-15

21

10

Ростов

16

5

5

6

24-27

20

11

Факел

16

5

4

7

14-18

19

12

Урал

16

5

4

7

18-25

19

13

Оренбург

16

3

5

8

17-25

14

14

Ахмат

16

3

4

9

16-22

13

15

Балтика

16

3

3

10

12-23

12

16

Сочи

16

3

1

12

16-28

10

В 17-м туре встречаются: 2 декабря «Факел» — «Балтика» (14.00), «Сочи» — «Крылья Советов» (16.30), «Пари НН» — «Урал» (19.30);

3 декабря ЦСКА — «Ростов» (14.00), «Краснодар» — «Оренбург» (16.30), «Локомотив» — «Зенит» (16.30), «Ахмат» — «Спартак» (19.00);

4 декабря «Динамо» — «Рубин» (19.30).

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2023-2024/
РПЛ
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РПЛ: «Зенит» разгромил «Сочи», «Краснодар» проиграл «Уралу». Результаты матчей 16-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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25 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 0 : 2
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 1 : 1
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 3 : 1
26.11 16:30
Рубин – Факел
 1 : 0
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 1 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
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