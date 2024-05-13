Игнатов — об игре «Спартака» при Слишковиче: «Стали увереннее и раскрепощеннее»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов в комментарии для «СЭ» высказался об игре красно-белых под руководством Владимира Слишковича.

«Вижу, что мы добываем положительный результат. Игра команды стала более уверенной. В некоторых ситуациях прагматичнее. Это приносит результат. Выглядим спокойнее? Согласен. Стали увереннее и раскрепощеннее. В совокупности это приносит результат», — сказал Игнатов «СЭ».

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля. Испанец возглавлял красно-белых с лета 2022 года. Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

При боснийском специалисте московский клуб одержал 4 победы и 3 раза сыграл вничью.

После 28 туров «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков.