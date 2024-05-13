Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:20

Игнатов — об игре «Спартака» при Слишковиче: «Стали увереннее и раскрепощеннее»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов в комментарии для «СЭ» высказался об игре красно-белых под руководством Владимира Слишковича.

«Вижу, что мы добываем положительный результат. Игра команды стала более уверенной. В некоторых ситуациях прагматичнее. Это приносит результат. Выглядим спокойнее? Согласен. Стали увереннее и раскрепощеннее. В совокупности это приносит результат», — сказал Игнатов «СЭ».

Владимир Слишкович. «А нужно ли убирать Слишковича? Может, стоило пораньше расстаться с Абаскалем?» Титов — о победе «Спартака» над «Краснодаром»

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля. Испанец возглавлял красно-белых с лета 2022 года. Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

При боснийском специалисте московский клуб одержал 4 победы и 3 раза сыграл вничью.

После 28 туров «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков.

Михаил Игнатов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
0
Читайте также
Чехия лишила российских гребцов возможности отобраться на Олимпиаду
«Пари НН» может напрямую отправиться в первую лигу, а «Сочи» спастись
Чернышенко рассказал о внедрении новой модели высшего образования в РФ
Откровения Павла Мамаева: После тюрьмы звали в «клуб МВД», стал очень верующим, счастлив в браке, рассказал о крутости Карпина и отношении к Галицкому
Число погибших при обрушении подъезда дома в Белгороде выросло до семи
В офисе генсека ООН прокомментировали атаку на жилой дом в Белгороде
Популярное видео
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: «Спартак» и Абаскаль: разрыв весной 2024 года
Слишкович: «Я не боюсь проблем из-за отсутствия опыта. Результат все покажет»
Салихова: «Если «Спартак» поменяет Слишковича, высока вероятность оказаться в ситуации «Краснодара» с безвольным Мусаевым»
Заварзин: «Надо оставлять Слишковича в «Спартаке» и назначить его главным тренером»
Булатов: «Спартак» имел бы больше шансов попасть в тройку, если бы Абаскаля убрали раньше»
Бонгонда: «Слишкович мне доверяет»
Хавбек «Спартака» Литвинов: «Слишкович? Спокойный, веселый и интеллигентный»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Краснодара» Виктор Са назвал Ивича отличным тренером

Глава РПЛ Алаев назвал трех лучших игроков сезона РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости