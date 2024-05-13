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Журналист De Telegraaf Каптейнс: «Промес точно не сидит в Дубае на хлебе и воде»

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Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс заявил, что ситуация с экстрадицией Квинси Промеса из Дубая пока не развивается.

«В последние недели в Голландии нет никаких новостей про Промеса, его адвокаты хранят молчание и не дают никаких комментариев прессе. Он все еще находится в заключении в Дубаи, ожидает экстрадиции. Не думаю, что условия содержания там совсем ужасные, но, кончено, не идут ни в какое сравнение с шикарным отелем, где Квинси отбывал домашний арест. Но он точно не питается только водой и хлебом. Что касается будущего, то здесь все зависит только от Эмиратов. Нидерланды запросили экстрадицию и теперь все в руках той стороны», — приводит слова журналиста «РБ Спорт».

32-летний Промес в Нидерландах приговорен к 7,5 годам лишения свободы по двум уголовным делам. Футболист был арестован в аэропорту Дубая в начале года во время сборов московского «Спартака». В первой части сезона Квинси Промес провел за «Спартак» 21 матч, забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач.

Источник: РБ Спорт
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
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