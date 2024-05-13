Нападающий «Краснодара» Виктор Са назвал Ивича отличным тренером

Нападающий «Краснодара» Виктор Са считает Владимира Ивича отличным тренером. Он добавил, что сейчас команда должна адаптироваться к требованиям Мурада Мусаева.

«Я поработал с Ивичем всего месяц. Владимир — отличный тренер, но в футболе все происходит очень быстро. Сейчас пришел Мусаев, мы должны адаптироваться, взять на себя ответственность и постараться сделать то, что он просит», — цитирует Са Sport24.

За два тура до завершения чемпионата России «быки» занимают третье место, отставая от лидера «Динамо» на 3 очка. Ивич покинул пост главного тренера в марте.