Глава РПЛ Алаев назвал трех лучших игроков сезона РПЛ

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал, кто, по его мнению, является лучшими игроками сезона-2023/24. В свою тройку глава РПЛ включил трех россиян и одного иностранца.

«Лучший игрок сезона в РПЛ? Назову тройку лучших, по моему мнению, без привязки к месту: Тюкавин, Кордоба и Глушенков», — цитирует Алаева Sport24.

Чемпионат России завершится 25 мая.