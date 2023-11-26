Шавло заявил, что Соболев показал достойную игру в матче с «Балтикой»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло оценил игру нападающего красно-белых Александра Соболева в матче 16-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:0).

«Соболев — опытный игрок, лучший бомбардир команды после Промеса. В матче с «Балтикой» он был одним из лучших на поле, проделал большой объем работы и создал голевые возможности для партнеров. Саша достойно показал себя, и хорошо, что ему дали себя проявить», — цитирует Шавло RT.

В текущем сезоне 26-летний Соболев провел 13 матчей за «Спартак» в чемпионате России, отметившись 2 голами и 5 результативными передачами.

«Спартак» набрал 27 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В 17-м туре красно-белые на выезде сыграют против «Ахмата». Матч пройдет 3 декабря.