РПЛ: ЦСКА — «Динамо», «Крылья Советов» — «Локомотив». Расписание и результаты матчей 16-го тура

16-й тур чемпионата России сезона-2023/24.

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В главном матче тура ЦСКА сразится с «Динамо». В букмекерской компании ФОНБЕТ фаворитом дерби считают армейцев. На их победу можно поставить с коэффициентом 2.18, что примерно 46% вероятности исхода. Успех бело-голубых доступен за 3.45 (29%), ничья — за 3.60 (25%).