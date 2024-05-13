Экс-хавбек «Актобе» Барсуков: «Адиев доказывает в «Ахмате» свою состоятельность и профессионализм»

Бывший полузащитник «Актобе» Андрей Барсуков поделился мнением об игре «Ахмата» под руководством Магомеда Адиева.

«Как тренер он уже доказал многое работой в сборной Казахстана. И то, что они сейчас делают с тренерским штабом в Грозном, еще раз доказывает его состоятельность и профессионализм. Я верю в Магомеда и его команду, мне он импонирует», — цитирует Барсукова Legalbet.kz.

«Ахмат» с 35 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.