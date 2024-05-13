Экс-хавбек «Актобе» Барсуков: «Адиев доказывает в «Ахмате» свою состоятельность и профессионализм»
Бывший полузащитник «Актобе» Андрей Барсуков поделился мнением об игре «Ахмата» под руководством Магомеда Адиева.
«Как тренер он уже доказал многое работой в сборной Казахстана. И то, что они сейчас делают с тренерским штабом в Грозном, еще раз доказывает его состоятельность и профессионализм. Я верю в Магомеда и его команду, мне он импонирует», — цитирует Барсукова Legalbet.kz.
«Ахмат» с 35 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: legalbet.kz
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|
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|
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|
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|
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|
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|7
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|40-43
|40
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|5
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|32-38
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|
11
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|8
|5
|15
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|29
|
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|28
|7
|8
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|31-38
|29
|
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|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
|
14
|Факел
|28
|6
|11
|11
|20-29
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
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|31-37
|26
|
16
|Сочи
|28
|5
|8
|15
|34-44
|23
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|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|- : -
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
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