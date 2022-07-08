Бердыев извинился перед Федуном за отказ возглавить «Спартак» в 2016 году

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев принес извинения владельцу «Спартака» Леониду Федуну за отказ возглавить московский клуб. 69-летний специалист назвал свое решение неправильным.

«Хочу принести извинения Федуну, — сказал Бердыев в эфире «Коммент.Шоу». — Он пригласил меня, я поехал в Монако, мы с ним по рукам ударили. А потом одна история произошла, которую я бы не хотел озвучивать, в которой я принял неправильное решение. Я должен был уже в Казани принимать «Спартак». Я не знаю, что меня сподвигло, но я принял неправильное решение. Что за решение — не скажу, потому что это связано с некоторыми людьми».

По словам тренера, он сразу понял, что ошибся, и чувствовал, что поступил не по совести.

«Это всегда на меня давило. Я понимал, что такое «Спартак». Когда про клуб зашла активно речь, я нигде не мог пройти: в самолете — спартачи, в автобусе — спартачи, в магазине — спартачи. Куда ни посмотришь — везде болельщики «Спартака», — рассказал Бердыев.

Летом 2016 года после увольнения Дмитрия Аленичева Бердыев вел переговоры с Федуном. Ожидалось, что он станет главным тренером красно-белых, но в итоге стороны не договорились. В итоге команду возглавил Массимо Каррера, с которым «Спартак» в сезоне-2016/17 впервые за 15 лет стал чемпионом России.

20 июня 2022 года Бердыев стал главным тренером и техническим директором иранского «Трактора».