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Сегодня, 19:15

«Динамо» — «Зенит»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Динамо» и «Зенит» встретятся в матче 26-го тура РПЛ 28 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Зенита» Вендел.
Вендел.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Динамо» и «Зенит» встретятся в матче 26-го тура чемпионата России по футболу 28 апреля, в воскресенье. Игра на стадионе «ВТБ Арена» в Москве начнется в 19.15 мск.

В 18.30 по московскому времени на сайте matchtv.ru и на канале «Матч ТВ» начнется бесплатная видеотрансляция матча между «Динамо» и «Зенитом». По платной подписке игру также покажут в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер» (с 19.05 мск).

Формальные события встречи 26-го тура чемпионата России будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Зенит» под руководством Сергея Семака набрал 50 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ после 25 туров. «Динамо» с главным тренером Марцелом Личкой находится на третьем месте с 44 баллами после 25 матчей.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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28 тур
29 тур
30 тур
28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 - : -
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 - : -
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 - : -
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 12
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 20 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
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